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На должность спикера украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур – Ермак

Воскресенье, 4 октября 2020, 09:35

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе нужен спикер, и на эту позицию рассматривается несколько кандидатур.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Это очень важно. Ведь сегодня коммуникационные вещи играют очень важную роль. Не скрою, да, мы немного опаздываем. И, безусловно, сегодня все люди, участвующие в работе ТКГ, а это многочасовые конференции, и очень важно, ведь нам противостоит достаточно серьезная информационная машина".

Детали: По словам Ермака, для украинского общества очень важно все, что происходит в рамках ТКГ, поэтому вся информация должна поступать из первоисточника, чтобы люди знали, что на самом деле происходит на переговорах.

Глава ОП добавил, что на должность пресс-секретаря украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур.

Темы: Минские соглашенияАндрей ЕрмакДонбассРосcия


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