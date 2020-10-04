Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина упростит выдачу вида на жительство для белорусских специалистов

Воскресенье, 4 октября 2020, 09:55

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается упростить получение вида на жительство в Украине для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси, а также для членов их семей.

Источник: Офис президента

Детали: В документе, датированном 2 октября, отмечается, что украинское правительство должно начать пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для указанных категорий граждан Республики Беларусь.

При этом планируется предусмотреть возможность сокращения до трех дней срока получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ИТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до 5 дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по умолчанию.

Также правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

Дословно: "Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей".

Украинская правда
Темы: БеларусьЗеленскийтехнологии


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаКоронавирус: в Украине вновь более 4 тысяч заражений, десятки людей умерли

видеоАзербайджанские военные показали взятие территорий в Нагорном Карабахе

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Ермак: Кравчук решит, кто может заменить Фокина в ТКГ

фотоАзербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан

Коронавирус: стало известно, как лечат Трампа и почему его госпитализировали

Все новости...
Беларусь
Государственное белорусское ТВ назвало Украину "бывшей УССР"
В Беларуси умер мужчина, которого избили в СИЗО на Окрестина
Литва и Польша отказали Беларуси в отношении дипломатов
Последние новости
10:22
Шмыгаль: В сентябре госбюджет выполнен на 115%
09:55
Украина упростит выдачу вида на жительство для белорусских специалистов
09:35
На должность спикера украинской делегации в ТКГ рассматривается несколько кандидатур – Ермак
08:52
фотоНа Камчатке экологическая катастрофа: мертвые животные, отравленные серферы, сфабрикованые видео
08:49
инфографикаКоронавирус: в Украине вновь более 4 тысяч заражений, десятки людей умерли
08:33
видеоАзербайджанские военные показали взятие территорий в Нагорном Карабахе
08:00
Главные новости субботы и ночи: Порошенко и Трампа госпитализировали
07:33
Военные формирования России на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня
07:10
Twitter будет удалять сообщения, в которых Трампу желают умереть от COVID-19
05:53
COVID-19 на Буковине: заражений уже более 15 000
Все новости...