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Украина упростит выдачу вида на жительство для белорусских специалистов

Воскресенье, 4 октября 2020, 09:55
Украина упростит выдачу вида на жительство для белорусских специалистов

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается упростить получение вида на жительство в Украине для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси, а также для членов их семей.

Источник: Офис президента

Детали: В документе, датированном 2 октября, отмечается, что украинское правительство должно начать пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для указанных категорий граждан Республики Беларусь.

При этом планируется предусмотреть возможность сокращения до трех дней срока получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ИТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до 5 дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по умолчанию.

Также правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

Дословно: "Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей".

Украинская правда

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Темы: БеларусьЗеленскийтехнологии
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