Индия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой баллистической ракеты
Воскресенье, 4 октября 2020, 11:05
Организация оборонных исследований и разработок Индии сообщила об удачных испытаниях новой сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности Shaurya.
Источник: новостное агентство ANI
Детали: Индия в субботу успешно осуществила испытания новой версии ядерной ракеты "Шаурья" у побережья Одиши, которая может поражать цели на расстоянии до 800 км.
Отмечается, что ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе и ядерную. В последней фазе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью.
Источники в правительстве Индии отметили ANI, что указанной ракетой вооружат армию, однако не указали сроки, в которые планируется это осуществить.
Перед этим в Индии осуществили успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.