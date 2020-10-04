Индия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой баллистической ракеты

Организация оборонных исследований и разработок Индии сообщила об удачных испытаниях новой сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности Shaurya.

Источник: новостное агентство ANI

Ракета "Шаурья" (Shaurya)

Детали: Индия в субботу успешно осуществила испытания новой версии ядерной ракеты "Шаурья" у побережья Одиши, которая может поражать цели на расстоянии до 800 км.

Отмечается, что ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе и ядерную. В последней фазе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью.

Источники в правительстве Индии отметили ANI, что указанной ракетой вооружат армию, однако не указали сроки, в которые планируется это осуществить.

Перед этим в Индии осуществили успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.