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Индия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой баллистической ракеты

Воскресенье, 4 октября 2020, 11:05

Организация оборонных исследований и разработок Индии сообщила об удачных испытаниях новой сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности Shaurya.

Источник: новостное агентство ANI

Детали: Индия в субботу успешно осуществила испытания новой версии ядерной ракеты "Шаурья" у побережья Одиши, которая может поражать цели на расстоянии до 800 км.

Отмечается, что ракета способна нести различные виды боеголовок, в том числе и ядерную. В последней фазе, приближаясь к цели, ракета движется с гиперзвуковой скоростью.

Источники в правительстве Индии отметили ANI, что указанной ракетой вооружат армию, однако не указали сроки, в которые планируется это осуществить.

Перед этим в Индии осуществили успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.

Темы: Индияоружиеядерное оружие


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