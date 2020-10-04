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Коронавирус: в Киеве более 400 новых заражений, 8 человек умерли

Воскресенье, 4 октября 2020, 11:32

В субботу, 3 октября, коронавирус обнаружили у 407 киевлян, болезнь унесла жизни 8 человек.

Источник: данные СНБО, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: По состоянию на утро 4 октября от коронавируса в столице умерли 420 зараженных.

В городе уже 24 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки, 3 октября, вирус был обнаружен у:

- 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

- 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,

- 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 22 медика.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 72, в Дарницком и Днепровском - по 63. И в Соломенском районе - 40 случаев.

 

Прямая речь Кличко: "Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7864 жителя Киева".

Напомним: в течение 3 октября еще у 4140 украинцев диагностировали Covid-19, также 44 человека умерли от коронавируса.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусэпидемия


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