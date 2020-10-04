Коронавирус: в Киеве более 400 новых заражений, 8 человек умерли
В субботу, 3 октября, коронавирус обнаружили у 407 киевлян, болезнь унесла жизни 8 человек.
Источник: данные СНБО, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: По состоянию на утро 4 октября от коронавируса в столице умерли 420 зараженных.
В городе уже 24 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За прошедшие сутки, 3 октября, вирус был обнаружен у:
- 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 22 медика.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 72, в Дарницком и Днепровском - по 63. И в Соломенском районе - 40 случаев.
Прямая речь Кличко: "Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7864 жителя Киева".
Напомним: в течение 3 октября еще у 4140 украинцев диагностировали Covid-19, также 44 человека умерли от коронавируса.