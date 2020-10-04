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Сбой в Telegram произошел из-за неисправности аппаратного обеспечения – Дуров

Воскресенье, 4 октября 2020, 12:38

Причиной сбоя в работе Telegram, который произошел в Европе, была неисправность аппаратного обеспечения.

Источник: сообщение основателя Telegram Павла Дурова

Детали: 4 октября Дуров заверил, что сейчас команда специалистов работает над устранением возникших проблем. Он отметил, что уже исправлено приложение для iOS, и программа будет доступна в App Store.

По словам Дурова, еженедельно по крайней мере 10 млн новых пользователей присоединяются к Telegram, что требует постоянного обновления как программного, так и аппаратного обеспечения.

Прямая речь: "Вчера вечером Telegram не работал в Европе (в частности в Украине - УП) в течение примерно часа из-за неисправности оборудования. Мы уже устранили неисправности в приложении для iOS.

Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем".

Напомним: В работе соцсети Телеграм произошел сбой, о проблемах в работе сервиса сообщили жители Украины, Беларуси, России, Германии.

Темы: интернетсоцсети


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