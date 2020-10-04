Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сбой в Telegram произошел из-за неисправности аппаратного обеспечения – Дуров

Воскресенье, 4 октября 2020, 12:38
Сбой в Telegram произошел из-за неисправности аппаратного обеспечения – Дуров
Фото: Фокус

Причиной сбоя в работе Telegram, который произошел в Европе, была неисправность аппаратного обеспечения.

Источник: сообщение основателя Telegram Павла Дурова

Детали: 4 октября Дуров заверил, что сейчас команда специалистов работает над устранением возникших проблем. Он отметил, что уже исправлено приложение для iOS, и программа будет доступна в App Store.

По словам Дурова, еженедельно по крайней мере 10 млн новых пользователей присоединяются к Telegram, что требует постоянного обновления как программного, так и аппаратного обеспечения.

Прямая речь: "Вчера вечером Telegram не работал в Европе (в частности в Украине - УП) в течение примерно часа из-за неисправности оборудования. Мы уже устранили неисправности в приложении для iOS.

Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем".

Напомним: В работе соцсети Телеграм произошел сбой, о проблемах в работе сервиса сообщили жители Украины, Беларуси, России, Германии.

Темы: интернетсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
интернет
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
Россия запустила конкурента Википедии для цензуры и "позаимствовала" почти 2 млн статей
Ajax Systems, MacPaw и другие: резиденты Дія.City создали объединение для взаимодействия с госорганами
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: