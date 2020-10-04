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В Грузии впервые зарегистрировали более 500 заражений Covid-19 за сутки

Воскресенье, 4 октября 2020, 12:46

В Грузии впервые зарегистрировали более 500 заражений коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За последние сутки коронавирус подтвердили еще у 554 человек - больше всего с начала эпидемии и впервые - более 500. Умерли за сутки еще двое пациентов, выздоровели - 252.

Общее количество подтвержденных в Грузии случаев достигло 8118, из них уже выздоровели около 4200.

В течение всего лета в Грузии ежедневные показатели заражений только изредка превышали 10. Стремительный рост начался с сентября.

9 сентября в стране в связи с ухудшением ситуации снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия, а начало учебного года в городах отложили до 1 октября.

Несмотря на новые рекорды количества заражений, власти пока не планируют повторно вводить жесткий карантин.

31 октября в Грузии должны состояться парламентские выборы.

Темы: Грузиякоронавирусэпидемия


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