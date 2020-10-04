Азербайджан показал последствия обстрела Гянджи и сообщил о пострадавших

Азербайджан заявил, что в результате огня противника пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура Гянджи.

Источник: сообщение Минобороны Азербайджана

Детали: В самопровозглашенном Нагорном Карабахе заявили об ударе по военному аэропорту в Гянджи.

Азербайджан ответил, что город обстреляли с территории Армении, и обстрел велся не по военным объектам, а по жилым домам.

Дословно: "Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной. В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки".

Справка: Гянджа - это второй по величине город в Азербайджане. Оно расположено у северо-восточного подножия Малого Кавказа, на реке Гянджачай. Центр исторической области Арран.

Напомним: ранее пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что военный аэропорт Гянджи "взлетел на воздух".

При этом официальный Ереван отрицает, что обстрел арербайджанского города Гянджи осуществлялся с территории Армении.