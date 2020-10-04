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Азербайджан показал последствия обстрела Гянджи и сообщил о пострадавших

Воскресенье, 4 октября 2020, 13:23

Азербайджан заявил, что в результате огня противника пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура Гянджи.

Источник: сообщение Минобороны Азербайджана

Детали: В самопровозглашенном Нагорном Карабахе заявили об ударе по военному аэропорту в Гянджи.

Азербайджан ответил, что город обстреляли с территории Армении, и обстрел велся не по военным объектам, а по жилым домам.

Дословно: "Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной. В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки".

 
 

Напомним: ранее пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что военный аэропорт Гянджи "взлетел на воздух".

При этом официальный Ереван отрицает, что обстрел арербайджанского города Гянджи осуществлялся с территории Армении.

Украинская правда


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