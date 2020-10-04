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Одесская ТИК отменила допуск к выборам "двойников" Зеленского и Филимонова

Воскресенье, 4 октября 2020, 13:52

Одесская городская территориальная избирательная комиссия 3 октября после решения ЦИК отказала в регистрации кандидатами ряду лиц, которые хотели баллотироваться на должность городского головы, среди них людт с фамилиями Зеленский, Филимонов и Саакашвили.

Источник: сайт одесской ТИК

Детали: Такое решение было принято после того, как Центральная избирательная комиссия отменила предыдущие постановления Одесской городской ТИК о регистрации нескольких "кандидатов-двойников" на должность городского головы Одессы.

Так, окончательное решение о недопуске к выборам касается: Зеленского Василия Сергеевича ("Цыганская партия Украины"), Зеленского Александра Васильевича (партия "Молодь до влади"), Саакашвили Михеила Владимировича ("Блок Михеила Саакашвили").

Также отказ в регистрации от одесской ТИК получили четыре человека с фамилией Филимонов: Филимонов Олег Викторович (партия "Стабильность и справедливость"), Филимонов Олег Викторович (партия "Зеленые"), Филимонов Вадим Викторович (партия "Наша Земля") и Филимонов Олег Анатольевич ("Студенческая партия Украины").

Напомним: Ранее Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры Одессы 28 человек, в том числе двух с фамилией Зеленский, пять с фамилией Филимонов и одного с фамилией Саакашвили.

Украинская правда
Темы: ОдессавиборыЦИК


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