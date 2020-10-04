В Минске очередная акция протеста, начались задержания

В Минске началась очередная акция протеста против фальсификации выборов, происходят задержания, центр города перекрыт силовиками.

Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода

Детали: В центре Минска много спецтехники и правоохранителей. В районе станции метро "Пушкинская", "Московская", рядом с площадью Независимости и в других местах были замечены автозаки и микроавтобусы без номеров.

Площадь Независимости снова перекрыли. Возле выходов из подземных переходов дежурят силовики. Возле стелы выставили ограждения с колючей проволокой.

В столице Беларуси не работают некоторые торговые центры и заведения. Закрыт торговый дом "На Немиге", Galleria Minsk откроется только после 16:00. ТРЦ "Столица" и "Корона Замок" также не работают. KFC и Burger King на Немиге тоже закрыты.

TUT.BY пишет, что все входы во дворы вдоль проспекта от площади Победы до площади Независимости перегорожены. Возле каждого стоят по два силовика.

Закрыты некоторые станции метро — "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Якуба Коласа"

Из разных районов Минска поступают сообщения о том, что мобильный интернет А1 работает с перебоями. Оператор А1 признает, что это опять "распоряжение уполномоченных органов".

Возле Дома профсоюзов задержали одного парня, его вместе с велосипедом погрузили в микроавтобус.

Задержания также прошли у гостиницы "Юбилейной".

Сообщается, что между гостиницей "Юбилейной" и Домом профсоюзов собралось несколько десятков человек. Они просто стоят, иногда скандируя: "Жыве Беларусь!".

По проспекту Машерова от станции метро "Молодежная" в сторону стелы по тротуарам идет несколько организованных колонн. В сумме там насчитывается больше тысячи человек.

На проспекте Победителей часть протестующих идет к стеле уже по проезжей части.

По Сторожевской по направлению к Немиге идет большая группа людей. Сообщается о задержаниях.

В то же время, в Гродно сотрудники милиции увезли в РОВД корреспондента TUT.BY и газеты "Народная Воля" Ольгу Комягину и фотокорреспондента TUT.BY и газеты "Народная Воля" Катерину Гордееву.

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