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В Крыму - рекордное количество заражений коронавирусом

Воскресенье, 4 октября 2020, 16:29
В Крыму - рекордное количество заражений коронавирусом

В Крыму за последние сутки зарегистрировали рекордные 103 случая коронавирусной инфекции.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на главу оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова

Детали: В Крыму с начала пандемии ни разу не фиксировали более 101 заражения в день, поэтому этот показатель является самым высоким за все время наблюдений.

По словам оккупационных властей, из 103 зараженных 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - при скрининге здорового населения.

Важно: Данные российских властей о заболеваемости коронавирусом в Крыму не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкоронавирусоккупацияэпидемия
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