Добкин передумал идти в мэры Харькова

Экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Харькова в пользу действующего мэра Геннадия Кернеса.

Источник: Добкин в Telegram, Суспільне

Дословно Добкин: "Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял".

Детали: Как подтвердила Суспільному председатель городской избирательной комиссии Ольга Мозговая, Добкин написал заявление об отмене регистрации "по собственному желанию".

Что предшествовало: Об участии в кампании бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил 23 сентября. Ранее он заявлял, что будет баллотироваться в мэры Киева.

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