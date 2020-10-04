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Добкин передумал идти в мэры Харькова

Воскресенье, 4 октября 2020, 17:13
Facebook Добкина

Экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов на пост мэра Харькова в пользу действующего мэра Геннадия Кернеса.

Источник: Добкин в Telegram, Суспільне

Дословно Добкин: "Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идёт на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку. Задачу любить Харьков и работать для людей никто не отменял".

Детали: Как подтвердила Суспільному председатель городской избирательной комиссии Ольга Мозговая, Добкин написал заявление об отмене регистрации "по собственному желанию".

Что предшествовало: Об участии в кампании бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин заявил 23 сентября. Ранее он заявлял, что будет баллотироваться в мэры Киева.

Предыстория:

  • 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
  • 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
  • Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
  • 23 сентября "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.

Украинская правда
Темы: ХарьковвиборыДобкинКернес


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