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Боевики трижды открывали огонь, силы ООС не отвечали

Воскресенье, 4 октября 2020, 18:01

В воскресенье вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 4 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет – неподалеку Водяного. В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь на провокационные выстрелы противника не раскрывали".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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