Боевики трижды открывали огонь, силы ООС не отвечали
Воскресенье, 4 октября 2020, 18:01
В воскресенье вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала текущих суток, 4 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применяли вблизи Авдеевки, автоматический станковый гранатомет – неподалеку Водяного. В районе населенного пункта Шумы вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет. Украинские бойцы огонь на провокационные выстрелы противника не раскрывали".
Украинская правда