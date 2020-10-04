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В Киеве призывают к отставке посла Беларуси

Воскресенье, 4 октября 2020, 18:12
В Киеве призывают к отставке посла Беларуси
Укринформ

В Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине проходит акция, участники которой призывают белорусского посла Игоря Сокола уйти с должности.

Источник: Укринформ

 

Детали: Участие в акции принимают несколько десятков человек.

По словам организаторов, недавно появились слухи, что Сокол сомневается в том, оставаться ли ему на своей должности, и они хотят продемонстрировать свою поддержку послу и призывают его уйти в отставку.

Организаторы отмечают, что, оставаясь на посту и не выражая открыто свою позицию относительно событий в Беларуси, посол молча "поддерживает режим Лукашенко, который использует против своих граждан пытки и насилие".

 

Вместе с этим участники мероприятия выражают свою поддержку участникам протестов в Беларуси и выступают против задержаний белорусских митингующих силовиками.

 

Также они требуют освобождения белорусских политзаключенных и проведения новых президентских выборов в Беларуси.

 

Акция началась на Майдане Независимости, после чего участники прошли маршем к зданию посольства.

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Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
  • Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
  • По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

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Темы: КиевакцииБеларусь
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