В Киеве призывают к отставке посла Беларуси

В Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине проходит акция, участники которой призывают белорусского посла Игоря Сокола уйти с должности.

Источник: Укринформ

Детали: Участие в акции принимают несколько десятков человек.

По словам организаторов, недавно появились слухи, что Сокол сомневается в том, оставаться ли ему на своей должности, и они хотят продемонстрировать свою поддержку послу и призывают его уйти в отставку.

Организаторы отмечают, что, оставаясь на посту и не выражая открыто свою позицию относительно событий в Беларуси, посол молча "поддерживает режим Лукашенко, который использует против своих граждан пытки и насилие".

Вместе с этим участники мероприятия выражают свою поддержку участникам протестов в Беларуси и выступают против задержаний белорусских митингующих силовиками.

Также они требуют освобождения белорусских политзаключенных и проведения новых президентских выборов в Беларуси.

Акция началась на Майдане Независимости, после чего участники прошли маршем к зданию посольства.

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