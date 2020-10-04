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В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша

Воскресенье, 4 октября 2020, 18:52

В Чехии на выборах в органы местного самоуправления, проходивших 2-3 октября, победу одержала партия действующего премьера Андрея Бабиша ANO ("Действие недовольных граждан").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Явка на выборах составила 37,95%. ANO получила большинство голосов в 10 регионах из 13 и получит в целом 178 мест из 675, на два больше. На втором месте оказалась оппозиционная Пиратская партия, получив 91 место (ранее она имела только 3), далее – Гражданская демократическая партия (ODS) с 53 мандатами и "Мэры и независимые" (STAN) с 40 мандатами.

Коммунистическая партия Богемии и Моравии (KSČM) по итогам выборов потеряла 73 места и будет иметь только 13, а Чешская социально-демократическая партия, партнер партии Бабиша в правительственной коалиции, получает 28 мест – на 97 меньше.

В то же время, будучи победителем, ANO будет иметь большинство не во всех регионах.

Так, "Мэры и независимые", которые получили большинство в центральной Богемии, начали переговоры с Пиратской партией и другими о широкой коалиции без партии Бабиша.

В то же время, ANO и ODS вместе с CSSD объявили о создании коалиции в Моравско-Силезском регионе.

Также в трети округов проходил первый тур выборов в Сенат, верхнюю палату парламента Чехии. В нем представители от партии премьера одержали победу лишь в трех округах и не стали победителями, но прошли во второй тур еще в 9.

Темы: Чехиявиборы


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