Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша

Воскресенье, 4 октября 2020, 18:52
В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша

В Чехии на выборах в органы местного самоуправления, проходивших 2-3 октября, победу одержала партия действующего премьера Андрея Бабиша ANO ("Действие недовольных граждан").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Явка на выборах составила 37,95%. ANO получила большинство голосов в 10 регионах из 13 и получит в целом 178 мест из 675, на два больше. На втором месте оказалась оппозиционная Пиратская партия, получив 91 место (ранее она имела только 3), далее – Гражданская демократическая партия (ODS) с 53 мандатами и "Мэры и независимые" (STAN) с 40 мандатами.

Коммунистическая партия Богемии и Моравии (KSČM) по итогам выборов потеряла 73 места и будет иметь только 13, а Чешская социально-демократическая партия, партнер партии Бабиша в правительственной коалиции, получает 28 мест – на 97 меньше.

В то же время, будучи победителем, ANO будет иметь большинство не во всех регионах.

Так, "Мэры и независимые", которые получили большинство в центральной Богемии, начали переговоры с Пиратской партией и другими о широкой коалиции без партии Бабиша.

В то же время, ANO и ODS вместе с CSSD объявили о создании коалиции в Моравско-Силезском регионе.

Также в трети округов проходил первый тур выборов в Сенат, верхнюю палату парламента Чехии. В нем представители от партии премьера одержали победу лишь в трех округах и не стали победителями, но прошли во второй тур еще в 9.

Темы: Чехиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Чехия
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Чешский министр: ЕС станет равноправным глобальным игроком только когда будет федерацией
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: