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"Шахтер" и "Динамо" теряют очки в матчах 5 тура УПЛ

Воскресенье, 4 октября 2020, 19:40
Шахтер и Динамо теряют очки в матчах 5 тура УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" не сумели выиграть свои матчи 5-го тура украинской Премьер-Лиги.

Донецкая команда в Чернигове сыграла вничью 2:2 с местной "Десной". И хотя "Шахтер" забил быстрый гол на четвертой минуте, но по ходу поединка "Десна" не уступала ни в чем горнякам. На четвертой минуте после удара Виктора Коваленко счет в этой игре стал 1:0.

"Десна" в последующие минут десять провела несколько опасных выпадов, а затем и сравняла счет. На семнадцатой минуте классный удар метров с 15-ти вышел у Андрея Мостового – 1:1. На 26-й минуте Андрей Тотовицкий во второй раз в этой игре пробивает Андрея Пятова – 2:1. В минуту Филипп Будковский мог делать счет 3:1, но не сумел переиграть вратаря "Шахтера".

Во втором тайме моменты были у обоих ворот, но "Шахтер" сумел уйти от поражения. На 79-й минуте Тете прошел от центра поля и отдал точную передачу на Дентиньо, который пробил в ближний от голкипера угол ворот – 2:2.

Чуть не уступило в этот день и киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу в Киеве сыграли вничью 1:1 с луганской "Зарей".

 

В первые 45-ть минут ближе к забитому голу были киевляне. Сначала удар Де Пены в шпагате отразил Никита Шевченко. В конце первого тайма Шевченко уже переводит на угловой удар от Николая Шапаренко.

В начале второго тайма еще один момент у Шапаренко, и снова в игре вратарь "Зари". На 65-й минуте "Заря" повела в счете. Вячеславу Кочергину удался удар из-за пределов штрафной, и не помог даже Георгий Бущан – 1:0. На 74-й минуте динамовцы восстановили равновесие в счете. Беньмин Вербич на линии штрафной классно разобрался с защитниками "Зари", и со второй попытки пробил Шевченко – 1:1.

Была близка "Заря" и ко второму голу, но из выгодной позиции не попал по воротам Михаил Перович. В итоге ничья – 1:1.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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