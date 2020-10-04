Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник – врачи

Врачи больного COVID-19 президента США Дональда Трампа заявили, что он может вернуться из больницы в Белый дом уже в понедельник.

Источник: врачи Трампа в комментарии журналистам, пишет Reuters

Детали: Медицинская команда Трампа в воскресенье сообщила об улучшении его состояния.

По словам врачей, Трамп, которого в пятницу доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, может вернуться уже в понедельник в Белый дом, где врачи продолжат его пятидневный курс внутривенного противовирусного препарата Ремдесивир.

Доктор Шон П. Конли сказал репортерам, что Трамп получил дополнительный кислород в четверг и пятницу, а также стероид Дексаметазон.

Врачи сказали, что у президента не было температуры с пятницы, хотя в пятницу утром у него была высокая температура, и что его функция печени и почек остается в норме после второй дозы Ремдесивира.

Прямая речь доктора Брайана Гарибальди: "Сегодня он чувствует себя хорошо, он на ногах. Наш план на сегодня – сделать так, чтобы он ел и пил, как можно чаще вставал с постели, был мобильным".

"И если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что мы сможем запланировать выписку уже завтра в Белый дом, где он сможет продолжить свой курс лечения".

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