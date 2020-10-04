Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник – врачи

Воскресенье, 4 октября 2020, 21:02

Врачи больного COVID-19 президента США Дональда Трампа заявили, что он может вернуться из больницы в Белый дом уже в понедельник.

Источник: врачи Трампа в комментарии журналистам, пишет Reuters

Детали: Медицинская команда Трампа в воскресенье сообщила об улучшении его состояния.

По словам врачей, Трамп, которого в пятницу доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, может вернуться уже в понедельник в Белый дом, где врачи продолжат его пятидневный курс внутривенного противовирусного препарата Ремдесивир.

Доктор Шон П. Конли сказал репортерам, что Трамп получил дополнительный кислород в четверг и пятницу, а также стероид Дексаметазон.

Врачи сказали, что у президента не было температуры с пятницы, хотя в пятницу утром у него была высокая температура, и что его функция печени и почек остается в норме после второй дозы Ремдесивира.

Прямая речь доктора Брайана Гарибальди: "Сегодня он чувствует себя хорошо, он на ногах. Наш план на сегодня – сделать так, чтобы он ел и пил, как можно чаще вставал с постели, был мобильным".

"И если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что мы сможем запланировать выписку уже завтра в Белый дом, где он сможет продолжить свой курс лечения".

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.

Украинская правда
Темы: ТрампкоронавирусСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоАрмяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

фото, видеоПолиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове

Добкин передумал идти в мэры Харькова

фото, видеоВ Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие

Выборы: Дубинский возглавил список СН в Киевоблсовет и ведет с собой коллег с "1+1"

фото, видеоВ Минске очередная акция протеста, начались задержания

Все новости...
Трамп
В Штатах звучат противоречивые заявления о состоянии зараженного коронавирусом Трампа
Главные новости субботы и ночи: Порошенко и Трампа госпитализировали
Twitter будет удалять сообщения, в которых Трампу желают умереть от COVID-19
Последние новости
21:05
видеоАрмяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами
21:02
Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник – врачи
20:25
Новости выходных: штрафы владельцам "евроблях" и указ о белорусских айтишниках
20:09
фото, видеоПолиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове
19:40
"Шахтер" и "Динамо" теряют очки в матчах 5 тура УПЛ
19:28
Непогода в Италии: стало известно о еще четырех погибших
19:13
Выборы в ВР на 208 округе: ЦИК зарегистрировала жену погибшего депутата
18:52
В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша
18:12
фотоВ Киеве призывают к отставке посла Беларуси
18:01
Боевики трижды открывали огонь, силы ООС не отвечали
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!