Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Армяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

Воскресенье, 4 октября 2020, 21:05
Армяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

Столица самопровозглашенной "республики Арцах", фактически контролируемой Арменией, попала под обстрел кассетными бомбами, которые несут особую угрозу мирному населению.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное де-факто властями "Арцаха", пишет "Европейская правда". 

Армянская власть неоднократно заявляла о якобы использовании Азербайджаном кассетных бомб при обстреле жилых районов карабахских городов, а также демонстрировала неразорвавшиеся остатки таких боеприпасов. Между тем, обнародованное в воскресенье видео стало самым убедительным доказательством того, что данные припасы применяются в Карабахе.

На видеоролике, снятом автомобильным видеорегистратором, зафиксировано начало авиаобстрела, о котором предупреждает сигнал тревоги.

После этого на улице, где, судя по видео, расположены жилые дома и стоят припаркованные автомобили, начинают звучать взрывы.

По видео очевидно, что речь идет именно о взрыве кассетного боеприпаса - бомбы, оснащенной большим количеством меньших взрывчатых элементов.

Кассетные бомбы считают крайне негуманным способом ведения войны, поскольку они рассчитаны на поражение прежде всего незащищенного, в том числе мирного населения, а не бронированных военных объектов. Кроме того, неразорвавшиеся элементы таких боеприпасов длительное время остаются взрывоопасными. Впрочем, в мире не действует абсолютного запрета использования кассетных бомб.

Международная конвенция об их запрете вступила в силу только в 2010 году и действует в государствах, которіе ее ратифицировали. Однако Армения и Азербайджан не являются сторонами данного договора.

Подробнее о ситуации в Карабахе и об основных угрозах этой войны читайте в статье: "Карабах, не похожий на Донбасс 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе"

"Украинская правда" в Threads

Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабахвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: