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Армяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

Воскресенье, 4 октября 2020, 21:05

Столица самопровозглашенной "республики Арцах", фактически контролируемой Арменией, попала под обстрел кассетными бомбами, которые несут особую угрозу мирному населению.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное де-факто властями "Арцаха", пишет "Европейская правда". 

Армянская власть неоднократно заявляла о якобы использовании Азербайджаном кассетных бомб при обстреле жилых районов карабахских городов, а также демонстрировала неразорвавшиеся остатки таких боеприпасов. Между тем, обнародованное в воскресенье видео стало самым убедительным доказательством того, что данные припасы применяются в Карабахе.

На видеоролике, снятом автомобильным видеорегистратором, зафиксировано начало авиаобстрела, о котором предупреждает сигнал тревоги.

После этого на улице, где, судя по видео, расположены жилые дома и стоят припаркованные автомобили, начинают звучать взрывы.

По видео очевидно, что речь идет именно о взрыве кассетного боеприпаса - бомбы, оснащенной большим количеством меньших взрывчатых элементов.

Кассетные бомбы считают крайне негуманным способом ведения войны, поскольку они рассчитаны на поражение прежде всего незащищенного, в том числе мирного населения, а не бронированных военных объектов. Кроме того, неразорвавшиеся элементы таких боеприпасов длительное время остаются взрывоопасными. Впрочем, в мире не действует абсолютного запрета использования кассетных бомб.

Международная конвенция об их запрете вступила в силу только в 2010 году и действует в государствах, которіе ее ратифицировали. Однако Армения и Азербайджан не являются сторонами данного договора.

Подробнее о ситуации в Карабахе и об основных угрозах этой войны читайте в статье: "Карабах, не похожий на Донбасс 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе"

Темы: АрменияАзербайджанНагорный Карабахвойна


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