Катастрофа Ан-26 и еще один самолет: Воздушные силы показали схему движения

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало схему движения самолетов Ан-26Ш (бортовой номер 76), разбившегося возле Чугуева, и Ан-26 (бортовой номер 56), который успешно приземлился на аэродром незадолго до этого.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними.

Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к "третьему", а также при возникновении осложненных ситуаций в полете".

Детали: В командовании Воздушных сил отметили, что такой схемой воздушного движения руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире.

В то же время там подчеркнули, что схема не является доказательной базой.

Командование также заверил, что Воздушные силы максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки.

Что предшествовало: В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился.

В свою очередь, Дроздов заявил, что никакого указания руководителю полетов не давал.

Командование Воздушных сил ВСУ назвало ложью и манипуляцией заявление Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26.

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