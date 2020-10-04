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Катастрофа Ан-26 и еще один самолет: Воздушные силы показали схему движения

Воскресенье, 4 октября 2020, 21:44
Катастрофа Ан-26 и еще один самолет: Воздушные силы показали схему движения

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало схему движения самолетов Ан-26Ш (бортовой номер 76), разбившегося возле Чугуева, и Ан-26 (бортовой номер 56), который успешно приземлился на аэродром незадолго до этого.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "При выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними.

Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к "третьему", а также при возникновении осложненных ситуаций в полете".

Детали: В командовании Воздушных сил отметили, что такой схемой воздушного движения руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире.

В то же время там подчеркнули, что схема не является доказательной базой.

Командование также заверил, что Воздушные силы максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки.

Что предшествовало: В пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился.

В свою очередь, Дроздов заявил, что никакого указания руководителю полетов не давал.

Командование Воздушных сил ВСУ назвало ложью и манипуляцией заявление Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего Воздушных сил Сергея Дроздова перед Ан-26.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант травмирован.
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Украинская правда

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Темы: Катастрофа АН26Вооруженные силыавиаХарьковская область
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