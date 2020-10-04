В городе Кременная Луганской области полицейские обнаружили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Сегодня днем, 4 октября, в ходе осмотра одного из магазинов в г. Кременная полицейские обнаружили и изъяли продуктовые наборы и списки избирателей, что указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность главы г. Кременная".

Детали: Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 "Подкуп избирателя, участника референдума" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Выявить схему удалось благодаря слаженным действиям оперативников Управления уголовного розыска, следователем Следственного управления, спецназовцев и сотрудников Кременского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Отмечается, что полицейские установили свидетелей происшествия и лиц, которые успели получить продукты питания.

Сейчас полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к организации схемы подкупа избирателей.