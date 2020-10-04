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На Майдане требовали запретить охоту и контактные зоопарки

Воскресенье, 4 октября 2020, 23:46
На Майдане требовали запретить охоту и контактные зоопарки
Радио Свобода

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве несколько сотен человек приняли участие в акции "Встань на защиту животных".

Источник: Радио Свобода

 
Все фото - Радио Свобода
 

Детали: Активисты зоозащитных организаций требовали запретить охоту, закрыть пушные фермы и контактные зоопарки и не использовать животных в цирке.

Организаторы обнародовали список требований к власти. Они хотят запретить охоту и тестирование на животных косметики и бытовой химии, закрыть контактные зоопарки и пушные фермы.

Участники акции говорили с трибуны о фактах жестокого обращения с животными.

 
 

Собравшиеся держали плакаты с надписями: "Твоя шуба кричала перед смертью", "Мех носят красивые животные и уродливые люди", "Мех – это кровавое жлобство", "Украина – гуманная страна!", "Возьми из приюта", "Защищай всех животных" и другие.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевакции
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