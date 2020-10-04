Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Майдане требовали запретить охоту и контактные зоопарки

Воскресенье, 4 октября 2020, 23:46
Радио Свобода

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве несколько сотен человек приняли участие в акции "Встань на защиту животных".

Источник: Радио Свобода

 
Все фото - Радио Свобода
 

Детали: Активисты зоозащитных организаций требовали запретить охоту, закрыть пушные фермы и контактные зоопарки и не использовать животных в цирке.

Организаторы обнародовали список требований к власти. Они хотят запретить охоту и тестирование на животных косметики и бытовой химии, закрыть контактные зоопарки и пушные фермы.

Участники акции говорили с трибуны о фактах жестокого обращения с животными.

 
 

Собравшиеся держали плакаты с надписями: "Твоя шуба кричала перед смертью", "Мех носят красивые животные и уродливые люди", "Мех – это кровавое жлобство", "Украина – гуманная страна!", "Возьми из приюта", "Защищай всех животных" и другие.

Темы: Киевакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус

Пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна умерла

видеоАрмяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

фото, видеоПолиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове

Добкин передумал идти в мэры Харькова

фото, видеоВ Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие

Все новости...
Киев
В Киеве призывают к отставке посла Беларуси
В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
Коронавирус: в Киеве более 400 новых заражений, 8 человек умерли
Последние новости
23:46
фотоНа Майдане требовали запретить охоту и контактные зоопарки
23:29
фотоПодкуп избирателей: на Луганщине нашли полный магазин продуктовых наборов
22:44
видеоВ Беларуси задержали более 180 человек – правозащитники
22:19
У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус
22:03
Пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна умерла
21:44
Катастрофа Ан-26 и еще один самолет: Воздушные силы показали схему движения
21:05
видеоАрмяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами
21:02
Трамп может вернуться в Белый дом уже в понедельник – врачи
20:25
Новости выходных: штрафы владельцам "евроблях" и указ о белорусских айтишниках
20:09
фото, видеоПолиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!