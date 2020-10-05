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Саудовская Аравия частично открыла Мекку для паломничества

Понедельник, 5 октября 2020, 01:03

Власти Саудовской Аравии 4 октября частично отменила запрет на совершение паломничества к исламским святыням.

Источник: издание Daily Sabah

Дословно: "Мекка медленно оправилась от семимесячной паузы - это воскресенье в город прибыли паломники, после того как власти Саудовской Аравии частично отменила ограничения через коронавирус на осуществление умри".

Детали: При этом паломникам запрещается касаться священной Каабы - она ​​завешена черной тканью, украшенной арабской каллиграфией в золоте.

 

Напомним: со 2 апреля Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей были полностью закрыты на въезд и выезд.

Темы: коронавирус


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