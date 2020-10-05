Количество задержанных участников протестов в Беларуси превысило 220 человек
В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье было задержано более 220 человек.
Источник: правозащитный центр "Весна"
Детали: По состоянию на 1:30 в списке "Весны" – имена 225 задержанных. Список дополняется.
Большая часть задержаний произошла в Минске.
Также задерживали протестующих в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.
Что предшествовало: В акции протеста в Минске в воскресенье приняли участие десятки тысяч человек, силовики неоднократно применяли против протестующих водометы, один из них митингующие вывели из строя.
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Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси с 9 августа проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. С одной стороны он "признал, что засиделся" на этом посту. С другой – заявил, что власть не отдаст.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Шесть из семи членов президиии этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
- Государственное информагентство Беларуси 23 сентября сообщило, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". Издение TUT.BY сообщило, что на 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации не слышали.
- По белорусскому законодательству, церемония инаугурации должна транслироваться по национальному телевидению. Это не было сделано. Исполнение полномочий предыдущего срока Лукашенко истекало 5 ноября.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.