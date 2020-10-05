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Трамп пытался сохранить в секрете результат своего теста на COVID-19 – WSJ

Понедельник, 5 октября 2020, 03:02

Президент США Дональд Трамп скрыл результаты своего первого положительного теста на COVID-19, ожидая результатов второго, который также оказался положительным.

Источник: издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники

Детали: По данным собеседников издания, экспресс-тест, проведенный Трампу в четверг, показал положительный результат. В ожидании результатов лабораторного исследования Трамп дал интервью Fox News , в котором подтвердил диагноз своей помощницы Хоуп Хикс, но не сказал о результате своего экспресс-теста.

Только спустя несколько часов президент США сообщил, что он и первая леди заболели новым типом коронавируса.

Согласно источникам WSJ, Трамп также попросил одного своего советника не разглашать результаты теста.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.

Темы: СШАТрамп


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