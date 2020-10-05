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Байден сдал очередной тест на коронавирус

Понедельник, 5 октября 2020, 06:09
Байден сдал очередной тест на коронавирус

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сдал очередной тест на COVID-19. Болезни у него необнаружили.

Источник: CNN

Детали: В штабе Байдена пообещали, что будут ежедневно публиковать результаты его тестирования.

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Напомним:

  • Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результаттеста на коронавирус.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
  • Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.
  • Во время дебатов, состоявшихся 29 сентября на одной сцене, кандидаты не жали друг другу руки и не жали руки модератору. Ни Байден, ни Трамп на сцене не носили маски.
  • Трамп заразился коронавируса за месяц до президентских выборов 3 ноября.
  • Вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь США Майк Помпео и дети Трампа тоже не заболели на коронавирус.

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Темы: коронавирусСША
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