Россия на Донбассе четыре раза нарушала режим "тишины"

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе за минувшие сутки четыре раза нарушали режим "тишины".

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Так, недалеко Авдеевки и Катериновки зафиксировано враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного - с автоматической станковой гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

Военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС продолжают ликвидировать очаги пожаров. Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шуми. Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново. Наши воины помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселкового инфраструктуры.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".