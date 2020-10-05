Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости воскресенья и ночи: в Киеве автобус сбил на переходе трех человек, Дубинский идет на выборы

Понедельник, 5 октября 2020, 08:00

В Киеве автобус сбил на пешеходном переходе трех человек, один погиб, Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа" — актуальные новости 4 жовтня.

О ДТП

На проспекте Свободы в Подольском районе Киева маршрутный автобус проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате одна женщина погибла, еще двое госпитализированы.

В Броварах Киевской области полицейский, находясь в состоянии опьянения, устроил смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель, находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом.

О выборах

Народный депутат и екстелевизионщик "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа". Кроме него, в списке много работников "1+1 Продакшн" и "1+1 Медиа".

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 5 октября осуществить запуск 13-й миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников. Ранее запуск несколько раз переносили из-за плохой погоды.

Бывший премьер министр Алексей Гончарук рассказал журналистам "УП", чем сейчас занимается и общается ли с президентом Владимиром Зеленским.

Темы: виборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус

Пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна умерла

видеоАрмяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

фото, видеоПолиция открыла производство из-за концерта Оли Поляковой в Харькове

Добкин передумал идти в мэры Харькова

фото, видеоВ Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие

Все новости...
виборы
Выборы в США: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования
Подкуп избирателей: на Луганщине нашли полный магазин продуктовых наборов
Выборы в ВР на 208 округе: ЦИК зарегистрировала жену погибшего депутата
Последние новости
08:49
Париж из-за коронавируса закрывает бары, рестораны будут регистрировать всех посетителей
08:38
Тернополь и Канев "красные", Харьков и Львов "оранжевые": новые зоны действуют
08:15
Выборы в США: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: в Киеве автобус сбил на переходе трех человек, Дубинский идет на выборы
07:28
Россия на Донбассе четыре раза нарушала режим "тишины"
06:09
Байден сдал очередной тест на коронавирус
05:42
Гончарук рассказал "Украинской правде", чем занимается в США и общается ли с президентом Зеленским
04:25
SpaceX анонсировала запуск спутников Starlink
04:08
В мире 7 миллионов пациентов с COVID-19 продолжают лечение
03:02
Трамп пытался сохранить в секрете результат своего теста на COVID-19 – WSJ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!