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Главные новости воскресенья и ночи: в Киеве автобус сбил на переходе трех человек, Дубинский идет на выборы

Понедельник, 5 октября 2020, 08:00

В Киеве автобус сбил на пешеходном переходе трех человек, один погиб, Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа" — актуальные новости 4 жовтня.

О ДТП

На проспекте Свободы в Подольском районе Киева маршрутный автобус проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате одна женщина погибла, еще двое госпитализированы.

В Броварах Киевской области полицейский, находясь в состоянии опьянения, устроил смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель, находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом.

О выборах

Народный депутат и екстелевизионщик "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа". Кроме него, в списке много работников "1+1 Продакшн" и "1+1 Медиа".

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Темы: виборы
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