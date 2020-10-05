КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", который был закрыт из-за масштабных пожаров в Луганской области, возобновил работу с 9 утра 5 октября.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению Командующего объединенных сил, КПВВ "Станица Луганская" возобновил функционирование 5 октября с 9:00".

Детали: Все КПВВ на Донбассе работают по осеннему графику – ежедневно с 7:00 до 18:30. В то же время отмечается, что из соображений безопасности в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждан пропускать не будут.

Пограничники напоминают, что сейчас ежедневный пропуск осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская".

Движение через КПВВ "Марьинка" закрыто, поскольку боевики блокируют пропуск по дорожному коридору "Курахово-Донецк". Движение через КПВВ "Новотроицкое" ограничено, поскольку движение по дорожному коридору "Мариуполь-Донецк" оккупанты разрешают два раза в неделю.

Что было раньше: Работа КПВВ "Станица Луганская" была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.

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