КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", который был закрыт из-за масштабных пожаров в Луганской области, возобновил работу с 9 утра 5 октября.
Источник: сайт Госпогранслужбы
Дословно: "В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению Командующего объединенных сил, КПВВ "Станица Луганская" возобновил функционирование 5 октября с 9:00".
Детали: Все КПВВ на Донбассе работают по осеннему графику – ежедневно с 7:00 до 18:30. В то же время отмечается, что из соображений безопасности в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждан пропускать не будут.
Пограничники напоминают, что сейчас ежедневный пропуск осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская".
Движение через КПВВ "Марьинка" закрыто, поскольку боевики блокируют пропуск по дорожному коридору "Курахово-Донецк". Движение через КПВВ "Новотроицкое" ограничено, поскольку движение по дорожному коридору "Мариуполь-Донецк" оккупанты разрешают два раза в неделю.
Что было раньше: Работа КПВВ "Станица Луганская" была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
- 3 октября ГСЧС сообщала, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). 4 человека считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружили останки четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, погибшим в результате пожаров считаются 11 человек.