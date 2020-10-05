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КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

Понедельник, 5 октября 2020, 09:26
КПВВ Станица Луганская возобновил работу
Фото dpsu.gov.ua

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская", который был закрыт из-за масштабных пожаров в Луганской области, возобновил работу с 9 утра 5 октября.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Дословно: "В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению Командующего объединенных сил, КПВВ "Станица Луганская" возобновил функционирование 5 октября с 9:00".

Детали: Все КПВВ на Донбассе работают по осеннему графику – ежедневно с 7:00 до 18:30. В то же время отмечается, что из соображений безопасности в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждан пропускать не будут.

Пограничники напоминают, что сейчас ежедневный пропуск осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская".

Движение через КПВВ "Марьинка" закрыто, поскольку боевики блокируют пропуск по дорожному коридору "Курахово-Донецк". Движение через КПВВ "Новотроицкое" ограничено, поскольку движение по дорожному коридору "Мариуполь-Донецк" оккупанты разрешают два раза в неделю.

Что было раньше: Работа КПВВ "Станица Луганская" была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.  
  • 3 октября ГСЧС сообщала, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). 4 человека считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружили останки четырех человек, которые считались пропавшими без вести. Таким образом, погибшим в результате пожаров считаются 11 человек.

Украинская правда

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Темы: Луганская областьпожар
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