Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Еврокомиссии пошла на самоизоляцию за день до саммита Украина-ЕС

Понедельник, 5 октября 2020, 10:20

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Мне сообщили, что в минувший вторник я участвовала во встрече, где присутствовал человек, у которого вчера был положительный результат на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сдала тест", - написала фон дер Ляйен.

Отметим, что на 6 октября в Брюсселе запланировано ежегодный саммит Украина-ЕС, на котором в том числе должна присутствовать и президент Еврокомиссии.

Саммит должен был состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель, который должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября, 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из работников его службы безопасности.

В связи с этим спецзаседание Европейского совета, которое сначала планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

25 сентября президент Евросовета вышел из карантина, получив отрицательный результат теста.

Темы: ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ЕС
"Новая почта" создает отдельную компанию для экспансии на рынок ЕС
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Президент Еврокомиссии о движении Украины в Евросоюз: Скорость поражает
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: