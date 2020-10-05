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Президент Еврокомиссии пошла на самоизоляцию за день до саммита Украина-ЕС

Понедельник, 5 октября 2020, 10:20

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Мне сообщили, что в минувший вторник я участвовала во встрече, где присутствовал человек, у которого вчера был положительный результат на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сдала тест", - написала фон дер Ляйен.

Отметим, что на 6 октября в Брюсселе запланировано ежегодный саммит Украина-ЕС, на котором в том числе должна присутствовать и президент Еврокомиссии.

Саммит должен был состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель, который должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября, 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из работников его службы безопасности.

В связи с этим спецзаседание Европейского совета, которое сначала планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

25 сентября президент Евросовета вышел из карантина, получив отрицательный результат теста.

Темы: ЕСУкраина


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