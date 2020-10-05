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Синоптики обещают погоду с контрастами: дожди, солнце и ветер

Понедельник, 5 октября 2020, 10:51
фото: УП

В ближайшие дни в Украине будет преимущественно сухо и тепло, в западных областях возможны осадки и порывы ветра. 

Источник: "Интерфакс-Украина", Укргидрометцентр

Дословно: "6 октября в западных, Житомирской, Винницкой, днем местами и в Киевской областях кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье Черного моря до 17° (в восточных областях 5-10° тепла); днем 16-21°, в южной и восточной части до 24°.

В Киеве 6 октября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 17-19°".

 

Детали: Кроме того, 5-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В понедельник, 5 октября, в западных, Винницкой, Житомирской, ночью и в Киевской областях небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза, порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье Черного моря до 18°, на Левобережье 5-10° тепла; днем 19-24°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 12-15, днем 19-21.

Днем 5 октября в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

 

Темы: погодаУкраина


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