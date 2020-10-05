Подземную забастовку в Кривом Роге 33-й день продолжают 22 шахтера

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщает, что 22 работника шахты "Октябрьская" продолжают подземный протест.

Источник: Волынец в Facebook

Прямая речь: "На шахте "Октябрьская" КЖРК - без изменений. 22 горняка продолжают подземный протест 33 сутки подряд. Выезжаем в Кривой Рог".

Напомним: Часть работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей - в связи с тем, что попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, предприятие начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.

Предыстория: