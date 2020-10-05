Подземную забастовку в Кривом Роге 33-й день продолжают 22 шахтера
Понедельник, 5 октября 2020, 11:18
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщает, что 22 работника шахты "Октябрьская" продолжают подземный протест.
Источник: Волынец в Facebook
Прямая речь: "На шахте "Октябрьская" КЖРК - без изменений. 22 горняка продолжают подземный протест 33 сутки подряд. Выезжаем в Кривой Рог".
Напомним: Часть работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей - в связи с тем, что попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, предприятие начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.
Предыстория:
- Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
- Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.
- 8 сентября 393 горняки шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и потребовали увеличения зарплат и улучшения условий труда.
Украинская правда