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Подземную забастовку в Кривом Роге 33-й день продолжают 22 шахтера

Понедельник, 5 октября 2020, 11:18
Подземную забастовку в Кривом Роге 33-й день продолжают 22 шахтера

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщает, что 22 работника шахты "Октябрьская" продолжают подземный протест.

Источник: Волынец в Facebook

Прямая речь: "На шахте "Октябрьская" КЖРК - без изменений. 22 горняка продолжают подземный протест 33 сутки подряд. Выезжаем в Кривой Рог".

Напомним: Часть работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей - в связи с тем, что попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, предприятие начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.

Предыстория:

  • Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
  • Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.
  • 8 сентября 393 горняки шахт "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и потребовали увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Украинская правда
Темы: шахты
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