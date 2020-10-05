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Два десятка буковинцев повторно заразились коронавирусом - ОГА

Понедельник, 5 октября 2020, 11:59
Укринформ

В Черновицкой области, по данным местных властей, зафиксировано уже около 20 случаев повторного инфицирования коронавирусом.

Источник: зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, которую цитирует официальная страница ОГА в Facebook

Детали: С 5 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому Черновицкая область остается в "оранжевой" зоне. Но несмотря на это количество новых случаев заражения коронавирусом ежедневно превышает сотню.

Прямая речь: "Не важно, в какой мы зоне карантина - "красной", "оранжевой", "желтой" или "зеленой". Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию - это обязанность каждого из нас.

Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме".

Напомним: За воскресенье, 4 октября, положительный результат теста на COVID-19 в Украине получили 3774 человека, 33 больных умерли, признаны выздоровешими 1145 пациентов. В Черновицкой области - плюс 163 больных.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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