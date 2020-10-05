15 ударов ножом: в Киеве по горячим следам раскрыли убийство

Столичные правоохранители сообщили 26-летнему мужчине о подозрении в убийстве женщины в Соломенском районе Киева.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Преступление произошло 2 октября 2020 года: в подвале одного из магазинов по проспекту Отрадному работники магазина обнаружили тело 35-летней администраторши заведения с многочисленными ножевыми ранениями.

По результатам проведенного расследования, оперативно задержали человека, причастного к убийству женщины. Им оказался 26-летний мужчина, который является работником сети этого же магазина.

Установлено, что заранее приобретя нож, человек пришел в подвальное помещение магазина в кабинет администратора, где хранились деньги. Когда понял, что женщина его узнала, начал наносить ей ножевые ранения (всего около 15 ударов) и с места происшествия скрылся. Вещественные доказательства, в том числе нож, злоумышленник спрятал возле места совершения преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.