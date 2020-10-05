Лукашенко намерен "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ограничить грузоперевозки из территории Латвии и Литвы.
Источник: пресс-служба Лукашенко
В частности, он поинтересовался ситуацией на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной.
Прямая речь: "Особенно что касается двух балтийских государств - Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть".
Детали: Лукашенко добавил, что Беларусь и Россия обсуждают переориентацию белорусских грузов (нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров) с балтийского направления на порт Усть-Луга, то есть российское направление.
Прямая речь: "У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?".
Об этом он спросил председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.
Сенько ответил, что "Беларусь готова многие работы и функции выполнять на территории своей страны. В том числе и те работы, которые оказывались в Литве, Польше".
Он заявил, что в Беларуси построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, дроблением товаров, маркировкой, сортировкой.
Также Сенько сказал, что многие виды услуг будут стоить дешевле, чем в странах Европейского союза.
Напомним:
- Литва, Латвия и Эстония стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.
- Соединенные Штаты, Великобритания и Канада планируют ввести санкции против белорусских граждан, причастных к фальсификации президентских выборов и насилию в отношении мирных демонстрантов.