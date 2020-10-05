У границы задержали банду рецидивистов, которая похитила из банкоматов более 3 миллионов

Пограничники Белгород-Днестровского отряда вместе с полицейскими задержали пятерых иностранцев, причастных к ряду преступлений на территории Украины.

Источник: Государственная пограничная служба, Нацполиция

Детали: Правоохранители задержали легковой автомобиль с иностранцами, которые намеревались пересечь границу, вблизи населенного пункта Удобное Одесской области.

Правонарушители оказались гражданами Молдовы. Ранее они уже были осуждены за совершение преступлений, связанных с кражами, преимущественно наличности из банкоматов.

Во время обысков автомобиля были обнаружены вещественные доказательства в "ассортименте": пакеты с ювелирными изделиями, мобильные телефоны, планшетный компьютер, аккумуляторы к мобильным телефонам, резиновые перчатки, банковские чеки.

Известно, что в последнем уголовном вояже злоумышленники обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей (всего 9 фактов). Общая сумма украденных средств превышает 3 миллиона гривен.

Уголовное производство в отношении фигурантов расследуется по ч. 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Их задержали 1 октября, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения по 650 тысяч гривен залога.