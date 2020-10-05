Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Латвия возвращает "масочный режим" в общественном транспорте

Понедельник, 5 октября 2020, 14:12

Латвия со среды, 7 октября, возвращает обязательства носить маску в общественном транспорте.

Об этом сообщает литовское Delfi, пишет "Европейская правда".

С этого дня пассажиры, за исключением детей в возрасте до 13 лет, должны одевать маску, закрывающую нос и рот. Исключение сделали также для людей, которые не могут полноценно двигать одной из рук или по состоянию здоровья имеют проблемы с координацией движений, людей с психическими расстройствами и тому подобное.

Темы: ЛатвиякоронавирусCovid-2019карантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям

США объяснили последствия санкций против Деркача, назвав его агентом РФ

Степанов озвучил пессимистичный прогноз COVID: 5 тысяч больных в сутки

В воскресенье COVID подтвердили 3774 украинцам, 33 больных умерли

У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус

Пьяный полицейский сбил женщин на переходе, одна умерла

Все новости...
Латвия
Лукашенко намерен "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии
Сейм Латвии не признал легитимность Лукашенко
Сейм Латвии в первом чтении поддержал запрет георгиевской ленты
Последние новости
14:13
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:12
Латвия возвращает "масочный режим" в общественном транспорте
14:11
видеоУ границы задержали банду рецидивистов, которая похитила из банкоматов более 3 миллионов
13:59
Нагорный Карабах: между Арменией и Азербайджаном возобновились бои
13:43
НБУ отозвал лицензии у 4 кредитных союзов
13:35
Зеленский: В 2021 году Украина войдет в режим paperless
13:28
"Рекордные запасы": "Нафтогаз" может этой зимой экспортировать газ в ЕС
13:23
Лукашенко намерен "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии
13:21
На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям
13:18
Украинский фонд стартапов назвал победителей очередного питчинга
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!