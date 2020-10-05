Латвия возвращает "масочный режим" в общественном транспорте

Латвия со среды, 7 октября, возвращает обязательства носить маску в общественном транспорте.

Об этом сообщает литовское Delfi, пишет "Европейская правда".

С этого дня пассажиры, за исключением детей в возрасте до 13 лет, должны одевать маску, закрывающую нос и рот. Исключение сделали также для людей, которые не могут полноценно двигать одной из рук или по состоянию здоровья имеют проблемы с координацией движений, людей с психическими расстройствами и тому подобное.