Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвия возвращает "масочный режим" в общественном транспорте

Понедельник, 5 октября 2020, 14:12

Латвия со среды, 7 октября, возвращает обязательство носить маску в общественном транспорте.

Об этом сообщает литовское Delfi, пишет "Европейская правда".

С этого дня пассажиры, за исключением детей в возрасте до 13 лет, должны надевать маску, закрывающую нос и рот. Исключение сделали также для людей, которые не могут полноценно двигать одной из рук или по состоянию здоровья имеют проблемы с координацией движений, людей с психическими расстройствами и тому подобное.

По решению правительства, ограничения вводят пока на один месяц - до 6 ноября включительно, надеясь таким образом замедлить рост числа заражений и избежать жестких карантинных запретов.

В конце этого срока планируют посмотреть, как ограничение повлияло на статистику заболеваемости. Если количество заражений стабилизируется или уменьшится, масочный режим могут снова отменить, но если пойдет вверх - не исключают следующих ограничений.

В течение последней недели в Латвии зарегистрировали наибольшие показатели новых заражений за все время эпидемии, наибольший 30 сентября - 95 случаев. За последние сутки сообщили о 40 новых больных и одного умершего.

С начала эпидемии в Латвии зарегистрировали 2126 подтвержденных заражений коронавируса и 39 смертей, 1307 больных уже выздоровели. За это время совершили около 337 000 тестов.

Темы: ЛатвиякоронавирусCovid-2019карантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Латвия
Президент Латвии: "Вагнеровцы" в Беларуси увеличивают угрозу гибридной войны
Латвия передаст Украине еще 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей
Пророссийского пропагандиста оштрафовали в Латвии за поддержку России
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: