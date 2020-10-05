Главнокомандующий ВСУ заявил о 2 месяцах "полной тишины" на Донбассе
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе длиться уже 71-е сутки.
Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского
Дословно: "Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом придерживаются".
Детали: В свою очередь председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал, что ситуация с ликвидацией масштабных пожаров на Луганщине ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использовать авиацию из-за непогоды. В то же время он подчеркнул, что спасатели не допустили уничтожения огнем складов боеприпасов.
Предыстория:
- Стоит отметить, что штаб ООС фактически ежедневно сообщает об обстрелах боевиками украинских позиций возле Авдеевки, Песков, Марьинки, Новоалександровки, Водяного, Попасной, Новолуганского и других населенных пунктов.
- При этом в сводках ООС обычно сообщали о "неприцельных" обстрелах врага, но 29 сентября, когда сообщалось о 5-разровом нарушении боевиками режима тишины, такая формулировка отсутствовала.
- В то же время 6 сентября возле Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.
- 6 сентября вооруженные формирования РФ нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки, что в Луганской области, в результате обстрела погиб военный.
- Кроме того, 8 сентября сообщалось, что двое украинских бойцов получили травмы, подорвавшись на противопехотной мине ПМН-2 в Донецкой области.
- 15 сентября вблизи Водяного во время проведения инженерных работ подорвался военный. У него были ранения средней степени тяжести.
- Вероятно, на растяжку наткнулись еще двое бойцов возле Шумов. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, сообщалось, что их состояние – стабильное и удовлетворительное.