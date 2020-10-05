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Главнокомандующий ВСУ заявил о 2 месяцах "полной тишины" на Донбассе

Понедельник, 5 октября 2020, 14:32
Фото mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе длиться уже 71-е сутки.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского

Дословно: "Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом придерживаются".

Детали: В свою очередь председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал, что ситуация с ликвидацией масштабных пожаров на Луганщине ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использовать авиацию из-за непогоды. В то же время он подчеркнул, что спасатели не допустили уничтожения огнем складов боеприпасов.

Предыстория:

  • Стоит отметить, что штаб ООС фактически ежедневно сообщает об обстрелах боевиками украинских позиций возле Авдеевки, Песков, Марьинки, Новоалександровки, Водяного, Попасной, Новолуганского и других населенных пунктов.
  • При этом в сводках ООС обычно сообщали о "неприцельных" обстрелах врага, но 29 сентября, когда сообщалось о 5-разровом нарушении боевиками режима тишины, такая формулировка отсутствовала.
  • В то же время 6 сентября возле Новгородского двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве и получили ранения различной степени тяжести.
  • 6 сентября вооруженные формирования РФ нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки, что в Луганской области, в результате обстрела погиб военный.
  • Кроме того, 8 сентября сообщалось, что двое украинских бойцов получили травмы, подорвавшись на противопехотной мине ПМН-2 в Донецкой области.
  • 15 сентября вблизи Водяного во время проведения инженерных работ подорвался военный. У него были ранения средней степени тяжести.
  • Вероятно, на растяжку наткнулись еще двое бойцов возле Шумов. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, сообщалось, что их состояние – стабильное и удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаВооруженные силыОфис президента


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