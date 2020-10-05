Главнокомандующий ВСУ заявил о 2 месяцах "полной тишины" на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе длиться уже 71-е сутки.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского

Дословно: "Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подробно доложил о ситуации на фронте и отметил, что на Донбассе продолжаются 71-е сутки полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которого стороны в целом придерживаются".

Детали: В свою очередь председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин рассказал, что ситуация с ликвидацией масштабных пожаров на Луганщине ухудшалась из-за неблагоприятных погодных условий, заминирования территорий и невозможности использовать авиацию из-за непогоды. В то же время он подчеркнул, что спасатели не допустили уничтожения огнем складов боеприпасов.

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