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В МВД могут привлечь собак-нюхачей для выявления больных COVID-19

Понедельник, 5 октября 2020, 16:13

Министерство внутренних дел возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками COVID.

Источник: пресс-центр МВД

Детали: Впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября.

Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках прибывающих пассажиров. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

Позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже тренируют собак распознавать коронавирус. Теперь вебинар на эту тему состоялся в консультативной миссии ЕС в Украине.

Прямая речь руководителя миссии КМЕС Антти Хартикайнена: "COVID-19 является глобальным вызовом, который требует новых и инновационных подходов. Использование собак для выявления COVID-19 - это действительно новаторская инициатива. EUAM имеет честь  способствовать передаче знаний Украине. Это является частью поддержки КМЕС для оказания помощи украинским партнерам. Мы надеемся развить эту инициативу в ближайшие месяцы "

Прямая речь заместителя глава МВД Татьяны Ковальчук: "Для нас опыт ЕС в этой сфере является очень важным. Использование служебных собак для различных целей правоохранительной системы уже давно не новость. Кинологические службы работают и в Национальной полиции, и в государственной пограничной службе, и в Национальной гвардии... опыт, которым с нами делятся европейские коллеги, это дополнительные возможности, которые стоит исследовать и использовать".

Дополнительно: За время пандемии, по словам замминистра, инфицировалось больше 6 тысяч работников системы Министерства внутренних дел, 16 из них умерли.

Украинская правда


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