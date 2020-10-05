Сын премьера Армении Пашиняна записался добровольцем в армию

Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта.

Источник: Ашот Пашинян сообщил в Facebook, которого цитируют СМИ Армении

Дословно: "Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине".

Детали: Он опубликовал фотографию с военкомата, на которой видно, как он уже в форме записывается в ряды добровольцев.

СМИ сообщают, что Пашинян демобилизовался летом 2020 года.

Напомним: