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Сын премьера Армении Пашиняна записался добровольцем в армию

Понедельник, 5 октября 2020, 17:30

Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта.

Источник: Ашот Пашинян сообщил в Facebook, которого цитируют СМИ Армении

Дословно: "Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине".

Детали: Он опубликовал фотографию с военкомата, на которой видно, как он уже в форме записывается в ряды добровольцев.

СМИ сообщают, что Пашинян демобилизовался летом 2020 года.

Напомним:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях - чтобы забрать тела погибших.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмениявойна


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