Сын премьера Армении Пашиняна записался добровольцем в армию
Понедельник, 5 октября 2020, 17:30
Сын премьер-министр Армении Никола Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию для участия в крупномасштабных военных действиях в зоне карабахского конфликта.
Источник: Ашот Пашинян сообщил в Facebook, которого цитируют СМИ Армении
Дословно: "Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине".
Детали: Он опубликовал фотографию с военкомата, на которой видно, как он уже в форме записывается в ряды добровольцев.
СМИ сообщают, что Пашинян демобилизовался летом 2020 года.
Напомним:
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях - чтобы забрать тела погибших.
Украинская правда