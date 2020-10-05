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В Киеве задержали аферистов, которые продавали должность помощника "слуги народа"

Понедельник, 5 октября 2020, 17:39
В Киеве задержали аферистов, которые продавали должность помощника слуги народа

В Киеве задержали группу мошенников, которые продавали фейковые должности помощников народных депутатов из "Слуги народа".

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР, СБУ

Детали: Злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тысяч долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Оперативники задокументировали "продажу" одной должности и задержали злоумышленников с поличным.

5 октября в ходе передачи очередной части наличности в сумме 3 тыс. долларов США мужчин задержали.

 

Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейкового трудоустройства.

Напомним: Народные депутаты имеют помощников по срочному трудовому договору на постоянной основе и по совместительству. Также пользуются услугами помощников на общественных началах.

Один из "слуг народа" Александр Юрченко недавно стал фигурантом коррупционного расследования. По данным следствия, через своего неофициального помощника Ивана Фищенко, он требовал взятку за внесение поправок в законопроектов. Сам нардеп вину отрицает.

Украинская правда
Темы: СБУГБРпрокуратураКиев
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