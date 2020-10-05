Журналистам упростили доступ в Раду после того, как та ушла на карантин

Спикер Дмитрий Разумков смягчил ограничения доступа СМИ в здание Верховной Рады, хотя парламент на месяц прекратил заседания из-за всплеска коронавируса.

Источник: пресс-служба ВР в Facebook

Детали: Теперь в административном здании Рады разрешается присутствие представителей средств массовой информации в таком количестве:

- до 120 человек в пресс-центре на третьем этаже;

- до 30 человек в ложе прессы балкона зала заседаний;

- от телевизионных каналов - не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - до 2 человек, от других изданий - по 1 человеку.

В сообщении отмечается, что допуск в здание осуществляется через первый подъезд в порядке очереди при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков, которые будут выдаваться на входе в здание, и должны быть возвращены на этот пост после окончания рабочего дня.

Допуск операторов/фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы происходить также в порядке очереди.

В ВР предупреждают, что предыдущие дополнительные карты являются недействительными.

Напомним: 30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов. Ожидается, что депутаты в октябре будут заседать в сессионном зале только 20 октября, остальные дни - в комитетах.

Еще в начале карантина Разумков ограничил доступ в здание парламента всем, кроме нардепов и их помощников.