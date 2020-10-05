Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

У пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени в понедельник подтвердили коронавирус.

Об этом она сообщила в заявлении, которое разместила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Макинени сообщила, что по сей день с четверга, когда коронавирус был обнаружен в помощницы президента Хоуп Хикс, ежедневно получала отрицательный результат теста.

Она отметила, что не имеет симптомов заболевания, отправится на карантин и продолжит "работать от имени американского народа отдаленно".

Как известно, президент США Дональд Трамп госпитализирован с коронавирусом в медицинский центр. Вероятно его могут выписать уже в понедельник.

По данным СМИ, Трамп потребовал выписать его из больницы, чтобы не выглядеть слабым.

Кроме Трампа, в настоящее время вирус подтвердили также в его жены Мелании, руководителя предвыборной кампании Билла Степиена, нескольких сенаторов и ряда других людей из близкого круга американского президента.

У дочери Иванки Трамп, руководителя аппарата Белого дома Медоуза и вице-президента Майка Пенса тест оказался отрицательным.