Мэр Умани попал в больницу с двусторонней пневмонией
Понедельник, 5 октября 2020, 22:51
Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.
Источник: Цебрий в видеообращении в Facebook
Прямая речь Цебрия: "С обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации".
Детали: Он находится в инфекционном отделении городской больницы. Цебрию сделали тест на COVID-19.
Что было раньше:
- 17 августа Цебрий заявлял, что готов заблокировать въезды в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана – во время карантина.
- Цебрий провел ночь на 18 августа у входа в здание Офиса президента, чтобы добиться запрета паломничества хасидов в Умань.
- 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничествахасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
- Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидовв район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
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Напомним:
- Цебрий заявлял, что территориальная избирательная комиссия лишила его возможности баллотироваться на пост городского головы на выборах 25 октября.
- Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.
- 29 сентября Центральная избирательная комиссия рассмотрела и поддержала жалобу на постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрия.
- 1 октября Умансская ТИК зарегистрировала Цебрия.
Роман Петренко, УП