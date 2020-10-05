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Мэр Умани попал в больницу с двусторонней пневмонией

Понедельник, 5 октября 2020, 22:51

Мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус.

Источник: Цебрий в видеообращении в Facebook

Прямая речь Цебрия: "С обеда мне стало плохо, я почувствовал слабость, измерил температуру - она ​​была 38,5, я перестал чувствовать вкус. Проконсультировавшись с врачом, я сделал КТ, которое показало двустороннюю пневмонию. Я вызвал скорую помощь, меня обследовали, послушали легкие и сказали, что у меня действительно есть воспаление легких, настояли на госпитализации".

Детали: Он находится в инфекционном отделении городской больницы. Цебрию сделали тест на COVID-19.

Что было раньше:

  • 17 августа Цебрий заявлял, что готов заблокировать въезды в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана – во время карантина.
  • Цебрий провел ночь на 18 августа у входа в здание Офиса президента, чтобы добиться запрета паломничества хасидов в Умань.
  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничествахасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидовв район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.

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Напомним:

  • Цебрий заявлял, что территориальная избирательная комиссия лишила его возможности баллотироваться на пост городского головы на выборах 25 октября.
  • Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на местные выборы двух кандидатов на должность городского главы Умани, которые имеют такое же имя, как действующий мэр, – Александр Цебрий.
  • 29 сентября Центральная избирательная комиссия рассмотрела и поддержала жалобу на постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрия.
  • 1 октября Умансская ТИК зарегистрировала Цебрия.

Роман Петренко, УП
Темы: Уманькоронавирус


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