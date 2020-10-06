Немецкий парламент переходит на обязательный масочный режим

С 6 октября в Бундестаге вводят обязательное ношение масок из-за роста случаев коронавируса.

Источник: DW

Детали: Планируется, что действовать новое правило будет как минимум до 17 января. Нарушителей же будут штрафовать суммой, которая может достигать нескольких тысяч евро. Также тем, кто не хочет пользоваться средствами защиты, могут запретить вход в Бундестаг.

Соответствующее распоряжение издал председатель парламента Вольфганг Шойбле.

Носить маски нужно будет во всех помещениях Бундестага: от зала заседаний к лифтам. Отмечается, что маски можно снять во время выступления за трибуной или если расстояние между лицами, что находятся на рабочих местах, по меньшей мере полтора метра.

В то же время такое же правило рекомендуют ввести и парламентским фракциям в своих помещениях.

Напомним: