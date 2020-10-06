Кравчук предлагает создать в ТКГ "совет людей" Донбасса
Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает целесообразным создать в ТКГ "совет людей", которые знают Донбасс.
Источник: Кравчук в эфире "Украина 24"
Прямая речь: "Очень много сегодня людей, с Донбасса также, которые предлагають свои услуги, но не ставят задачу их включения (до ТКГ – УП), а как волонтеры предлагают...
Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации в ТКГ (вместо Фокина – УП), а собрать совет людей, которые будут помогать.
Детали: Кравчук отметил, что сейчас с вопросом назначения первого заместителя председателя делегации не будут спешить. Он обещает подойти к этому вопросу взвешенно и советоваться со многими людьми. В Офисе президента кандидатуру нового заместителя ждут именно от Кравчука.
К "совету людей" первый президент хотел бы привлечь не обязательно тех, кто родился на Донбассе, но и тех, кто там работал, имеет опыт и "хорошо знает Донбасс".
Справка: В состав ТКГ уже входят выходцы из Донбасса, в частности журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые уже неоднократно принимали участие в заседаниях.
Предыстория:
- 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения тому, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. По его словам, на востоке Украины против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.
- Фокина пригласили на заседание комитета из-за заявления, которое он сделал 29 августа об амнистии и особом статусе Донбасса. Он не изменил своего мнения и до сих пор считает, что на Донбассе нужно провести местные выборы, объявить всеобщую амнистию, потому что она "деморализует противника".
- По результатам заседания комитет решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить Фокина.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.