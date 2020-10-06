Кравчук предлагает создать в ТКГ "совет людей" Донбасса

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает целесообразным создать в ТКГ "совет людей", которые знают Донбасс.

Источник: Кравчук в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Очень много сегодня людей, с Донбасса также, которые предлагають свои услуги, но не ставят задачу их включения (до ТКГ – УП), а как волонтеры предлагают...

Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации в ТКГ (вместо Фокина – УП), а собрать совет людей, которые будут помогать.

Детали: Кравчук отметил, что сейчас с вопросом назначения первого заместителя председателя делегации не будут спешить. Он обещает подойти к этому вопросу взвешенно и советоваться со многими людьми. В Офисе президента кандидатуру нового заместителя ждут именно от Кравчука.

К "совету людей" первый президент хотел бы привлечь не обязательно тех, кто родился на Донбассе, но и тех, кто там работал, имеет опыт и "хорошо знает Донбасс".

Справка: В состав ТКГ уже входят выходцы из Донбасса, в частности журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые уже неоднократно принимали участие в заседаниях.

Предыстория: