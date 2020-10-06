Пандемия: Украина на 13 месте в мире по числу новых больных

За минувшие сутки в мире подтвердили более 263 тысяч случаев коронавируса. Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Лидерами по числу выявленных за сутки больных остаются Индия, США и Бразилия. Также значительное количество случаев обнаружили в Великобритании, Аргентине, России и Колумбии.

Украина по числу новых больных оказалась возле Ирака, Ирана, Мексики и Индонезии.

За минувшие сутки от осложнений заболевания умерли 4248 человек.

Пандемия уже унесла жизни 1 миллиона 45 тысяч человек. За это время заболели 35,6 млн человек. В то же время вылечились 26,8 млн. Активными остаются 7,7 млн случаев.

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