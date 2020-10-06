Главные новости понедельника и ночи: предупреждение от ЕС, цифровизация Украины

В Европарламенте пригрозили отменой безвиза отдельным украинским олигархам и политикам, Зеленский заявил, что в 2021 году Украина войдет в режим paperless, — актуальные новости 5 октября.

О предупреждениях от ЕС

Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.

Лидеры ЕС планируют поднять вопрос верховенства права в Украине во время нескольких встреч с участием Владимира Зеленского в Брюсселе.

О цифровизации в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря продуктам проекта по цифровизации "Дія" в 2021 году Украина начнет входить в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение "Дія 2.0", благодаря которому налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и тому подобное можно будет предъявлять в цифровом формате.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

С середины июля количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 или подозрением на коронавирусную болезнь в Украине выросла почти в 5 раз, а суточный прирост больных может достичь на этой неделе 5 тысяч, прогнозируют в Минздраве.

Для генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая на днях пообещала уехать из президентской резиденции на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица", готовят другую государственную дачу – в Доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Посольство США пояснило, что санкции, введенные против украинского нардепа Андрея Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах.

НАБУ вызвало председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и трех судей для участия в процессуальных действиях на 9 и 12 октября.

Азербайджан заявил, что утром 5 октября Армения запустила по его территории ракету. Армения, в свою очередь, утверждает, что это Азербайджан начал широкомасштабное наступление.

В Луганской области из-за поджога возник очередной мощный пожар, детонируют боеприпасы.

Совет Нацбанка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия уволенного в августе.

По состоянию на 5 октября в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. Одна сотрудница умерла.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при заполнении коек в больницах более чем на 60% больными COVID-19 в Украине будут предлагать жесткого карантина.

В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.

Позже участники протестов машиной протаранили ворота возле парламента в столице и ворвались в здание.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из-под стражи по требованию участников протестов.