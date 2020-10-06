Главные новости понедельника и ночи: предупреждение от ЕС, цифровизация Украины
В Европарламенте пригрозили отменой безвиза отдельным украинским олигархам и политикам, Зеленский заявил, что в 2021 году Украина войдет в режим paperless, — актуальные новости 5 октября.
О предупреждениях от ЕС
Депутаты Европарламента обратились к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ.
Лидеры ЕС планируют поднять вопрос верховенства права в Украине во время нескольких встреч с участием Владимира Зеленского в Брюсселе.
О цифровизации в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря продуктам проекта по цифровизации "Дія" в 2021 году Украина начнет входить в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил приложение "Дія 2.0", благодаря которому налоговый номер, справку переселенца, место регистрации и тому подобное можно будет предъявлять в цифровом формате.
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