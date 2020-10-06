Оккупанты 2 раза открывали огонь из гранатометов – ООС

5 октября вооруженные формирования России два раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет".

Детали: Сообщается, что в обоих случаях враждебные выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 6 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.