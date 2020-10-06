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Синоптики предупредили о сильном ветре

Вторник, 6 октября 2020, 08:23
Синоптики предупредили о сильном ветре

Во вторник, 6 октября, синоптики прогнозируют почти по всей территории страны порывы ветра 15-20 м/с, в связи с этим объявили первый уровень опасности - желтый.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "Днем 6 октября в Украине, кроме западных областей и крайнего востока, порывы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: По Киеву и Киевской области во вторник также порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, 6-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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