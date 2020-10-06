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США аннулировали визу украинцу, помогавшему Джулиани собирать компромат на Байдена

Вторник, 6 октября 2020, 08:33

Госдепартамент США отозвал визу украинскому политологу Андрею Телиженко, помогавшему личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену на выборах 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post.

Аннулирование визы, о котором ранее не сообщалось, произошел незадолго до того, как Министерство финансов США наложило санкции на другого украинца, сотрудничавшего с Джулиани - депутата Андрея Деркача. Ведомство назвало Деркача "активным российским агентом более десяти лет" и заявило, что тот пытается вмешиваться в выборы.

Телиженко 9 сентября не смог сесть на рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Нью-Йорк, по словам человека, знакомого с планами его поездок, и представителя правительства Украины, который говорил на условиях анонимности.

Телиженко сопровождал Джулиани во время поездки в Киев в конце прошлого года, которая включала встречу с Деркачем. В начале этого года Госдепартамент отозвал визу Деркачу. Оба украинца регулярно общались с Джулиани.

В понедельник в заявлении о решении относительно Деркача представитель посольства США в Украине заявил, что любой, кто ведет дела с лицом, подпадающим под санкции, может сам подвергнуться санкциям.

Пресс-секретарь Госдепартамента отказалась комментировать аннулирование визы Телиженко.

Телиженко является бывшим сотрудником посольства Украины в США.

Темы: СШАБайденУкраина


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