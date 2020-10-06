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COVID-19 не отступает: в Киеве снова более 350 больных

Вторник, 6 октября 2020, 10:03
Фото КГГА

За сутки 5 октября в столице зафиксировали 355 новых случаев заболевания коронавирусом, 6 людей умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 355 больных. 6 человек умерли".

Детали: В частности, заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 до 16 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет. Также среди больных 10 медиков.

36 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (50), Соломенском (47) и Днепровском (44) районах.

По состоянию на 6 октября в столице уже 25 091 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 436 жителей Киева. Преодолели вирус 8545 человек, из них 282 за минувшие сутки.

Что было раньше: За сутки 4 октября в столице лабораторно подтвердили 286 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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